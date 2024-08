Daniele Rugani all'Ajax: le cifre

Danielenonostante abbia rinnovato il suo contratto con laverso la fine del passato campionato ora, con la guida tecnica di Thiago Motta, è ritenuto un esubero e quindi è alla ricerca di una nuova sistemazione in questa sessione di calciomercato. La pretendente sembra esserecon il nuovo tecnico l'italiano Farioli che nutre grande stima nei confronti del centrale difensivo della Juventus.Oggi, come riferisce Tuttosport, Davideagente del difensore è a Torino per uncon la società bianconera. Il club olandese, però, non ha mai aperto all’acquisto a titolo definitivo, per questo la trattativa al momento è impostata sulannuale in Olanda. L'unico nodo da sciogliere è l'ingaggio: l'Ajax vorrebbe che la Juventus pagasse una parte dell'ingaggio, richiesta che non sembra gradita, almeno per ora, da Cristiano Giuntoli.





