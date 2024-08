Juventus, le cifre di Galeno

!" è quello che avrebbe dettoa Cristianoriferendosi a Wenderson, ala del Porto. Thiago vorrebbe poterci lavorare subito in modo da averlo pronto per l'esordio in campionato contro il Como. Due giorni fa la scintilla si è accesa dopo un dialogo tra l'agente del giocatore e il direttore bianconero. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport.La Juventus è forte dell'intesa raggiunta con il giocatore: uno stipendio da 3 milioni netti a stagione, il doppio rispetto a quanto Galeno percepisce al Porto. Il prezzo fissato dal Porto è di 30 milioni, la Juventus ne mette sul piatto 30 più bonus raggiungibili sia individualmente che di squadra. Così si potrebbe convincere il nuovo presidente Villas-Boas.





