Koopmeiners-Juventus: Milik come contropartita?

La posizione di Milik alla Juve

. Mentre si attende la prossima mossa delladopo le parole con cui Gian Piero Gasperini ha annunciato la rottura con il giocatore , l'Atalanta continua a rimanere ferma sulle proprie posizioni puntando ancora a incassare 60 milioni di euro dalla cessione del centrocampista olandese, ovvero la cifra chiesta fin dall'inizio. I bianconeri, forti comunque della volontà del classe 1998 , dovranno quindi provare ad avvicinarvisi il più possibile, anche se non è da escludere un altro scenario.L'Atalanta potrebbe infatti approfittare della situazione venutasi a creare per chiedere l'inserimento nella trattativa della contropartita, messo nel mirino per sostituire l'infortunato Gianluca Scamacca e rimasto un'idea anche dopo l'accordo con il Genoa per Mateo Retegui, considerando che un attaccante in più potrebbe fare solo comodo a Gasperini in vista della prossima stagione.Il polacco, intanto, è a sua volta in bilico, perché la Juventus l'ha inserito nel lungo elenco di giocatori in uscita, con la differenza che, rispetto ad altri compagni, potrebbe pure finire per essere reintegrato ufficialmente in rosa (poco fa, tra l'altro, è stato immortalato nel consueto video pre allenamento del club). Senza drammi, in primis da parte sua. Milik, reduce da un infortunio che lo ha costretto a saltare l'Europeo, sarebbe infatti disposto a ricoprire senza problemi il ruolo di, andando così a occupare una casella della rosa rimasta vuota dopo la partenza di Moise Kean. I prossimi giorni saranno decisivi, anche per lui…





