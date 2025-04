Gazzetta - Juventus, riunione di mercato alla Continassa: da Tonali a Osimhen, i nomi

Juventus, i nomi per il calciomercato estivo

Sandro Tonali



Victor Osimhen



Piero Comuzzo

Se da una parte Igorcontinua a dirigere gli allenamenti sempre alla Continassa ma negli uffici c'è chi inizia a pianificare la prossima stagione. Cristianoed i suoi collaboratori infatti nella giornata di ieri si sono riunioni con un focus particolare sul calciomercato in programma in estate. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.L'obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione dove la parola d'ordine sarà: rinascita. Quindi prosegue con sondaggi, contatti e riunioni appunto come quella di ieri. I nomi sul tavolo però nella giornata di ieri erano tre:Centrocampista del Newcastle. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il classe 2000 infatti era stato vicino alla Juventus già prima di lasciare il Milan salvo poi scegliere la Premier League. Oggi è cresciuto e maturato, potrebbe essere più pronto e qualora volesse tornare in Italia la Vecchia Signora lo metterebbe in cima alle proprie preferenze. Il giocatore era costato al Newcastlepiù bonus, difficile pensare quindi ad un affare low cost.Ildi Cristiano Giuntoli per il calciomercato è sicuramente quello dell'attaccante di proprietà del Napoli oggi in prestito al Galatasaray Victor Osimhen. Dalla sua Victor conosce bene il campionato italiano in cui ha dimostrato di saper essere decisamente efficace. Visto che il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino quello del centravanti del Napoli potrebbe essere un ottimo nome per sostituirlo.Difensore giovanissimo classe 2005 di proprietà della Fiorentina che in questa stagione si sta rivelando uno dei protagonisti con i viola in Serie A. Su di lui però c'è una fitta concorrenza: le altre big di Serie A ma non solo, recentemente anche il Manchester United si è aggiunto alla corsa. Quindi la prospettiva è quella di scatenare una vera e propria asta di mercato all'ultima offerta, non sarà facile.





