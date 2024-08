Juventus, e se Federico Chiesa rimanesse?

Federicoè sul mercato e questo di certo non cambia, almeno per il momento. Il giocatore comunque manda messaggi alla, lo dimostra il post di ieri sul suo account Instagram. Se ad inizio sessione di mercato la richiesta era di circa 35 milioni ora è decisamente inferiore, infatti a 20 potrebbe lasciare Torino e alla Vecchia Signora per scongiurare la minusvalenza ne basterebbero 14 di milioni.Al momento però non sembrano essere arrivateper l'esterno ex Fiorentina classe 1997. Nonostante il suo agente Fali Ramadani sia al lavoro per trovargli la migliore sistemazione. Chiesa sarà ancora sul, come confermano le mancate convocazioni e non sarà convocato fino al 30 agosto nella speranza della cessione. Qualora non si raggiungesse l'accordo per cedere il giocatore azzurro la Juventus potrebbe valutare di reintegrarlo in rosa, almeno fino a gennaio, dovendo comunque versare l'ingaggio. La priorità comunque resta la cessione.





