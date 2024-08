. Manca solo l'ufficialità, attesa nelle prossime ore, ma è ormai certo che il club bianconero ha deciso di puntare con convinzione sul difensore classe 2003, osservato da Thiago Motta nelle ultime settimane in allenamento insieme al resto della squadra. Il giovane ha firmato un contratto fino al 2029, dunque a lungo termine. E non è finita qui. Per Nicolò Savona, infatti, è pronto un posto in prima squadra, non più in Next Gen. La Juventus, insomma, dimostra di credere molto in lui, realizzando quel sogno di cui - con umiltà ma anche determinazione - ha parlato lui stesso solo pochi giorni fa, dopo l'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui