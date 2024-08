Galeno Juve, la situazione

Ilha avanzato un’offerta formale per l’esterno brasiliano, ma l’l’ha prontamente respinta. Nonostante questo primo rifiuto, l’interesse del club inglese rimane vivo, e non è escluso che possa esserci un rilancio nelle prossime settimane. Lo riporta Fabrizio Romano., noto per la sua velocità e capacità di creare pericoli sulla fascia, ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee. Tra queste, c'è anche la Juventus , che lo ha inserito nella lista dei potenziali acquisti per rinforzare il reparto degli esterni. Tuttavia, al momento i bianconeri sono concentrati sulla chiusura dell’accordo con la Fiorentina per Nico González , un altro obiettivo importante per il club bianconero.Il Porto, dal canto suo, non ha intenzione di cedere Galeno senza ricevere una cifra ritenuta congrua. Il club portoghese ha fissato una valutazione alta per il giocatore, chiedendo circa 40 milioni di euro, inclusi eventuali bonus. Questa cifra rappresenta un ostacolo significativo per le squadre interessate.La situazione resta in evoluzione, con ile lache continuano a monitorare da vicino la situazione, pronti a fare la loro mossa qualora le condizioni economiche dovessero diventare più favorevoli.