Juventus, come prosegue la trattativa per Todibo

Jean Clairsi avvicina sempre di più alla Juventus. Infatti, ieri non abbiamo visto il direttore Cristianoalla conferenza stampa di presentazione di Douglas Luiz proprio perché stava proseguendo le trattative con il Nizza per convincerli a cedere il difensore che la Juventus vuole.Come riferisce oggi Tuttosport infatti l'affare è decisamente alle battute finali. Alla fine si è optato per la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di due condizioni: una di squadra che sarebbe rappresentata dalla qualificazione in Champions e una singola, circa il 40% delle presenze in stagione. Attenzione però, nella trattativa si potrebbe inserire il cartellino di JosephBoende che vorrebbe mettersi in gioco in Ligue 1.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui