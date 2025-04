C&F - La Juventus tratta il doppio sponsor di maglia: un possibile ritorno e una novità, quando può arrivare l'accordo

Getty Images

Il ritorno di Jeep

Secondo quanto riferito da Calcio&Finanza, lasarebbe in trattativa avanzata per definire la questione relativa allo sponsor di maglia che, da inizio stagione, non compare sulle divise da gioco bianconere nelle gare ufficiali di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.Il club piemontese starebbe infatti lavorando ad un doppio accordo che prevederebbe la presenza congiunta dei due marchi sulle maglie della prima squadra maschile e, in alcune partite, anche su quelle della formazione femminile.Nel primo caso si tratterebbe di un ritorno al passato: il marchio, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann), starebbe valutando un ritorno a sorpresa come sponsor di maglia, dopo essere apparso sulle maglie juventine dal 2012 al 2024.

La novità

Quando può arrivare l'accordo

La new entry, invece, sarebbe rappresentata da, ente turistico che potrebbe comparire sulla maglia della Juve nel prossimo futuro congiuntamente al ritorno di Jeep in qualità di main sponsor.Le due parti sarebbero in trattative avanzate con il club di Serie A per un accordo che dovrebbe prevedere la presenza congiunta dei due marchi sulle maglie delle prime squadre maschile e femminile per alcune partite selezionate. L’obiettivo è di siglare l’accordo e attuarlo prima dell’inizio del Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti a giugno. Tuttavia, si prevede che solo uno dei due brand possa apparire per ciascuna partita durante il torneo, in quanto il regolamento vieta la presenza di due main sponsor contemporaneamente sulla maglia.