Oggi è il 25 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Domenico Berardi, accostato nuovamente alla Juventus, sarebbe stato proposto anche all'Inter in queste ultime ore. Dubbi del club però sull'operazione.La Juventus fa cassa anche per il colpo in difesa, ovvero Todibo, che si avvicina ai bianconeri.Contatto diretto tra la Juventus e l'entourage di Adeyemi: il club ha presentato un'offerta al giocatoreDalla Francia è stato accostato alla Juventus Akliouche, trequartista classe 2002 del MonacoI dettagli dell'operazione Soulé alla Roma: nelle ultime ore i club hanno discusso riguardo la percentuale sulla futura rivendita . Ne abbiamo parlato QUI.