Juve, le ultime su Koopmeiners

Le cifre dell'accordo con il giocatore

. Così l'ad dell'Atalanta, intervenuto alla presentazione del nuovo sponsor Acqua Lete, è tornato a parlare del centrocampista olandese nel mirino della, ribadendo la linea del club ma dando la sensazione, allo stesso tempo, di aprire a uno scenario di addio che inevitabilmente potrebbe verificarsi.È proprio, infatti, nell'ottica di andare all'assalto di Koopmeiners, indicato da mesi come principale obiettivo di mercato, che i bianconeri stanno accelerando sul fronte delle cessioni, conormai pronti a salutare. Posto che Cristiano Giuntoli e colleghi si stanno muovendo anche su altri profili oltre al classe 1998 dell'Atalanta, da soli il fantasista argentino e il difensore olandese naturalizzato spagnolo porterebbero nelle casse della Juve circa, ovvero quasi la cifra chiesta dalla società bergamasca (alla quale, comunque, finora non è stata presentata una vera e propria offerta).Da ricordare che la Vecchia Signora ha già da tempo un accordo con Koopmeiners: in caso di trasferimento alla Continassa il contratto sarà di durata quinquennale e lo stipendio sarà da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui