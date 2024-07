Berardi proposto all'Inter: il pensiero del club

L'Inter è alla ricerca di un elemento offensivo da aggiungere al reparto, soprattutto in caso di cessione di Arnautovic. Tra i profili che sono stati proposti al club c'è anche Domenico Berardi, come riporta la Gazzetta dello Sport. Berardi è un classe 1994 che compirà 30 anni il 1° agosto.Sull'attaccante di proprietà del Sassuolo il dubbio è duplice. Se da un lato l'età non rientra nei parametri del fondo, dall'altro anche se economicamente l'affare sarebbe sostenibile (prestito con diritto di riscatto e solo ingaggio pagato), sarà difficile rivederlo in campo prima di dicembre. Berardi è stato accostato nuovamente anche alla Juventus in queste settimane anche se al momento non ci sono riscontri su una trattativa tra i due club nè con il giocatore.