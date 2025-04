Roma-Juventus, i convocati di Tudor: Perin indisponibile, l'elenco completo

Getty Images

Roma-Juventus, i convocati bianconeri

La lista dei convocati da mister Igor Tudor per la gara di domani #RomaJuve



Powered by Azimut pic.twitter.com/ioN4gaHhIf — JuventusFC (@juventusfc) April 5, 2025

Igor Tudor ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per la sfida di campionato in programma domenica sera contro la Roma allo Stadio Olimpico, in occasione del match valevole per la 31esima giornata di campionato. L'allenatore croato, che ha recuperato sia Cambiaso che Douglas Luiz, non potrà contare su Mattia Perin. Il portiere ha accusato un problema di natura muscolare ma partirà comunque per Roma per stare vicino alla squadra. Al suo posto è stato convocato Daffara, il portiere della Next Gen.