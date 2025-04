Getty Images

Dopo il prezioso successo ritrovato contro il, la Juventus si prepara a un appuntamento decisivo in chiave: la sfida all’Olimpico contro la. I giallorossi inseguono i bianconeri in classifica con un distacco di soli tre punti, rendendo lo scontro diretto un vero e proprio crocevia per entrambe le squadre nella corsa al quarto posto.La pressione è alta su entrambi i fronti: lavuole dare continuità alla vittoria per consolidare la propria posizione, mentre lapunta al sorpasso per rilanciarsi definitivamente nella lotta europea. In questo contesto, ogni dettaglio potrà fare la differenza e la sfida si preannuncia intensa e combattuta.

La conferenza stampa di Tudor

Di cosa parlerà Tudor

In vista del big match, sabato 5 aprile alle ore 12.00, il tecnico dellaIgorparlerà in conferenza stampa. Sarà l’occasione per analizzare lo stato di forma della sua squadra, fare il punto sugli indisponibili e condividere le sensazioni alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione. L’Olimpico sarà il teatro di un duello ad alta tensione, in cui in palio c’è molto più di tre punti: c’è un pezzo di futuro europeo.PRIMA SETTIMANA COMPLETA – È andata bene, abbiamo lavorato su tutto. Prima settimana piena, sono contento, è stata una bella settimana. Abbiamo lavorato sulle due fasi, sui calci piazzati, sulla preparazione fisica, sui dettagli. Ho visto i ragazzi disponibili, con voglia di fare bene.SCONTRO DIRETTO – Importante ma non decisiva. È una gara importante, contro una squadra che sta facendo bene, con una serie di risultati ottimi. Ci aspettiamo una gara difficile. Noi pensiamo a noi stessi, vogliamo fare bene e continuiamo a concentrarci su ciò su cui stiamo lavorando.RANIERI – L’allenatore ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute queste gare e penso anche ai giocatori. Le difficoltà ci sono ovunque, è una squadra ben organizzata, non bisogna focalizzarsi sui singoli.CAMBIASO E DOUGLAS LUIZ – Sono tornati con la squadra, sicuramente non partiranno dall’inizio, andranno in panchina.KOOP – Ne abbiamo parlato anche troppo. Ha lavorato normalmente come tutti gli altri, ha fatto una grande settimana, è voglioso e disponibile. Nel calcio ci sono sempre alti e bassi, ma i giocatori forti escono sempre, e credo sia uno di quelli. Ci darà una grande mano.QUALITÀ – Bisogna vedere partita dopo partita. Credo molto nel lavoro in settimana, dove si lavora su tutti i concetti. Cosa deve avere una squadra? Tutto. Stile, struttura, identità, fase difensiva… una squadra come la Juventus non deve rinunciare a nulla. Ci sono etichette sugli allenatori, ma spesso non rispecchiano la realtà. Le squadre oggi devono lavorare su tutto.PROBLEMI JUVE – Ho trovato la squadra in un momento brutto, ma ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare. Quanto tempo serve? Non lo so, non lo sa nessuno, è difficile da dire. Vedo già cose interessanti, poi vedremo domenica.GESTO DI TOTTI – È una cosa di cui abbiamo già parlato, sono cose da campo, succedono ogni domenica.COSA VUOLE VEDERE – Ho già risposto.CHI HA SORPRESO – Grande disponibilità da parte di tutti, non c’è stato uno che non abbia voluto lavorare bene o non fosse concentrato.ETICHETTE – Sì, me ne hanno date, ma preferisco non rispondere al momento.YILDIZ – Posso dire cosa ho visto finora, in pochi allenamenti. I campioni… la differenza la fa la costanza nelle prestazioni. Si ottiene con la mentalità, è il cervello che decide. Vedo un giovane serio e dedicato al calcio. Invito tutti a essere costanti nella crescita, nel lavoro, a non accontentarsi. Questa è la chiave dei campioni: essere sempre uguali in ogni allenamento.ATTACCO PESANTE – Vedremo, c’è ancora un allenamento e poi decideremo.ADZIC – Mi è piaciuto, è serio, ha voglia di fare. Ha fatto una bella settimana e non lo conoscevo.FARE GRUPPO – Ci tenevo a portare tutti a cena per conoscerci meglio, anche con lo staff che lavora sodo e tiene tanto alla squadra. È stata una bella serata, abbiamo mangiato bene, chiacchierato e siamo stati contenti. Siamo andati a casa presto, un bel momento. Conta tutto in una squadra, anche queste cose, i piccoli dettagli.COME SI IMMAGINA LA PARTITA – Tutta la vita è un esame, e tutte le partite sono esami. La prepariamo al massimo con tutto quello che dobbiamo fare. Me la immagino difficile, come tutte le gare in Serie A. Non si fanno calcoli, mai nel calcio. Domenica si va a dare tutto e basta. Non si va lì dicendo “dobbiamo vincere”, ma ci si prepara per vincere. Il sacrificio non si discute, la preparazione è quello che conta.MCKENNIE - Sappiamo che è un jolly che a volte può essere anche un problema ma qua è un vantaggio. Per me è un centrocampista, poi è un momento così, c'è Cambiaso fuori e abbiamo cambiato sistema. Per me è soprattutto un giocatore forte.CAMBIAMENTI - Sì ho idee abbastanza chiare sulla formazione.GATTI - Assenza importante, giocatore importante, ma non piangiamo. Andiamo avanti, ci sono altri che prendono il suo posto.CONCEICAO - Per me può giocare più centrale, è rapido e intelligente, può dribblare. Un po' più difficile della fascia, ma lo vedo come un giocatore molto interessante, mi piace anche come mentalità, è uno tosto. Si deve un po' ambientare lì e deve crescere, ma è bello averlo in rosa.In conferenza stampa, Igor Tudor farà il punto sulla condizione della sua Juventus in vista della delicata sfida contro la Roma. Il tecnico bianconero parlerà dei possibili recuperi dagli infortuni, aggiornando sulla disponibilità di alcuni elementi chiave che potrebbero rientrare proprio per il big match dell’Olimpico. Sul piano tattico, Tudor illustrerà le strategie che la Juve adotterà per affrontare i giallorossi, puntando su equilibrio difensivo, intensità e ripartenze rapide. Il tecnico chiederà ai suoi massima concentrazione e spirito di squadra, consapevole dell’importanza della gara per consolidare la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.