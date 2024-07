Juve, quanto costa Adeyemi

. In attesa di chiudere l'affare con la Roma per Matias Soulè, nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ha incontrato in Germania il papà di, con l'obiettivo di ottenere il sì del giocatore e "bloccarlo" prima di andare poi a trattare con il. Lo riporta Sky Sport Germania, confermando di fatto le indiscrezioni già emerse nella prima mattinata odierna.Adeyemi piace molto ai bianconeri e a Thiago Motta per la sua capacità di agire in più ruoli sul fronte offensivo: tedesco classe 2002, è infatti in grado di giocare sia da esterno che da vice di Dusan Vlahovic, o addirittura da rifinitore qualora si optasse per un 4-3-2-1. Alta - vicina ai- la valutazione del Borussia, che la Juve potrebbe coprire grazie alle ultime cessioni.





