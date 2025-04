Gazzetta - Allenatore Juventus per la prossima stagione: Conte in pole position

Getty Images



Tudor-Juventus: i dettagli del contratto

Igrha 100 giorni per tenersi la sua amatacon l'obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e convincere il club che è lui l'uomo giusto da cui ripartire, non solo per l'oggi ma anche per il domani, quando i bianconeri, con 2-3 innesti di alto livello dovranno tornare a lottare per il titolo. Ci sono tre scenari possibili per il futuro del tecnico e quindi della Juve. Il tecnico croato d'altronde ha accettato un contratto di pochi mesi e nella conferenza stampa di presentazione ha apertamente detto che questo a lui non cambia niente per come è fatto e vive il suo lavoro.che alla Continassa ovviamente sperano possa quindi concludersi a luglio, il più tardi possibile. Ma prima si passa dalla qualificazione in Champions, che vorrebbe dire rinnovo automatico di una stagione.

Futuro allenatore Juventus: i nomi

Tudor però potrebbe lasciare la Juve anche se raggiungesse il quarto posto perché il club bianconero. Il motivo è chiaro, la Juve si è voluta tenere libera per prendere con più calma la scelta di chi guiderà la squadra la prossima stagione, dopo aver valutato la situazione a 360 gradi.La Juventus infatti si sta già guardando attorno ed ha già una lista di papabili profili per la prossima stagione. In pole position, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è Antonio Conte ma in corsa anche altri allenatori italiani comeTra i candidati appunto anche l'attuale tecnico, che sarà valutato a fine stagione. Se farà bene e avrà conquistato la fiducia dello spogliatoio, la dirigenza non avrà necessità di andare a pescare altrove. Chiaro che se Tudor dovesse fallire il quarto posto allora non ci sarebbe la conferma.