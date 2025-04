I 3 scenari sul futuro di Tudor: resta alla Juventus se...

Paolo Bruno



Lo scenario 1: vince e viene confermato

Lo scenario 2: la Juve va su un altro profilo



Lo scenario 3: il fallimento

Ladeve muoversi con cautela in un momento delicato della stagione. Il ritorno diè stato pensato per portare stabilità, ma il suo percorso è pieno di incognite. Il futuro dell’allenatore croato può prendere tre strade diverse, ognuna con conseguenze decisive per lui e per il club. Ecco i 3 scenari sul suo futuro.Tudor ha già dimostrato di essere un combattente in campo, ora deve farlo in panchina. Se riuscirà a dare identità alla squadra, garantendo solidità e risultati, la sua permanenza potrebbe diventare una scelta logica. Una qualificazione alla prossima Champions League e un buon percorso nel Mondiale per Club sarebbero fondamentali. Se ladiriuscirà a trovare il giusto equilibrio tra pragmatismo e spettacolo, la dirigenza potrebbe decidere di puntare su di lui anche per il futuro.A volte, neanche i risultati bastano per restare.potrebbe centrare gli obiettivi stagionali, ma la Juventus potrebbe comunque decidere di cambiare. Magari con un allenatore dal profilo più esperto o con una visione più affine al progetto tecnico del club. Tra i nomi in lizza, Antoniorappresenterebbe un ritorno carico di simbolismo, mentregarantirebbe un gioco offensivo e intenso. Anche Pioli o Mancini potrebbero essere soluzioni percorribili. In questo scenario, Tudor avrebbe svolto il suo compito con professionalità, ma senza conquistare la conferma.L’opzione più negativa perè anche la più netta: se lanon dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, il suo destino sarebbe segnato. Restare fuori dall’Europa che conta avrebbe ripercussioni economiche e d’immagine pesanti, obbligando la società a cambiare guida tecnica. In questo caso, Tudor pagherebbe un’annata sotto le aspettative, mentre la Juventus ripartirebbe con un profilo in grado di garantire una svolta immediata.