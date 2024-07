Laha messo dichiaratamente nel mirino. Il club bianconero ha individuato nel classe 2002 delil profilo ideale per rinforzare il parco di esterni offensivi dei quali potrà disporrein vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Juventus ha in mente un piano ben preciso per arrivare al giocatore.In primis, Cristiano Giuntoli ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore al fine di trovare l'intesa con il ragazzo. L'idea della Vecchia Signora è dunque quella di bloccare il calciatore prima di sedersi al tavolo con il Borussia Dortmund per avviare una vera e propria trattativa. Una volta ottenuto il sì da parte di Adeyemi, la Juve passerà all'offensiva presentando la prima offerta al club tedesco.





