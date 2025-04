Verso Roma-Juventus: Cambiaso e le scelte in attacco, Conceicao 'spinge'

2024 Getty Images



Roma-Juventus, le probabili scelte di Tudor

Si sta per concludere la settimana piena di lavoro alla: ultimi due allenamenti tra oggi e domani prima di partire per Roma dove lagiocherà una partita cruciale per la qualificazione in. Sarà peril secondo test della sua avventura in bianconero da allenatore. E che test visto che si troverà davanti la squadra che ha fatto meglio nel girone di ritorno.Rispetto a Juventus-Genoa servirà alzare sicuramente il livello della prestazione. E qualcosa cambierà il tecnico nella formazione. Un cambio obbligato, quello in difesa, dove Gatti è fuori e al suo posto quindi rientrerà da titolare. Saranno loro tre a comporre la retroguardia dopo averlo fatto per quasi settanta minuti contro il Genoa.

Cambiaso titolare?



Chi gioca in attacco

La sensazione però è che quello non sarà l'unica cosa diversa nella Juventus che scenderà in campo all'Olimpico. L'ago della bilancia sarà Andrea Cambiaso; l'esterno è tornato regolarmente con il gruppo e si candida per giocare. Se già da titolare dipenderà dalle risposte che darà nei prossimi allenamenti. Se dovesse partire fuori sarà confermatodall'altra parte dopo la prova convincente contro il Genoa.Il vero rebus però è in attacco, o meglio, sulla trequarti., impossibile lasciarlo fuori adesso., Tudor vuole dargli fiducia con continuità come dimostra la scelta di non sostituirlo nell'ultima partita. Può finire ancora in panchina quindi Kolo Muani , che è un'opzione anche sulla trequarti ma in questo momento secondaria. A completare il reparto infatti, Tudor pensa aubentrato contro il Genoa. Rimarrebbe fuori Teun Koopmeiners, e no, nessuno ne sarebbe sorpreso in questo caso.