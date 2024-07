Juventus, Soulé via: cosa succede con Chiesa

Doppia cessione possibile

Un passo alla volta,Si entra ora nella seconda fase del mercato, quella a cui ogni cessione corrisponde un'entrata. E quindi, seguendo la linea strategica del football director, ecco che la cessione di Matias Soulé fa spazio a Koopmeiners e quella di Huijsen è la strada per arrivare a Todibo. I piani del club sono chiari, adesso Giuntoli lavorerà per concretizzarli.Tante novità sul fronte cessioni e anche su quello dell'entrate in questi giorni. Tra il trasferimento di Soulé ormai ad un passo, le offerte per Huijsen e i movimenti per Todibo e Koopmeiners,. L'attaccante si sta allenando alla Continassa in attesa che la squadra rientri dopo il ritiro in Germania. Ecco sarà l'occasione per il giocatore di confrontarsi direttamente con Giuntoli e Thiago Motta. Ma l'addio di Soulé può cambiare lo scenario per Chiesa?Sugli esterni, con la cessione di Soulé, Thiago Motta si ritroverebbe di fatto con solo Weah e Yildiz al momento. Più appunto Chiesa. E' evidente che servono nuovi innesti sulla fascia destra (e ci saranno).Nonostante il vuoto da quella parte di campo sarebbe ancora maggiore in caso di addio di Chiesa, la posizione della Juve è la stessa che tiene da ormai settimane. E per questo, l'entourage del giocatore continua a guardarsi intorno per capire quali opzioni ci sono per il futuro di Chiesa. Altri scenari, come quelli di un rinnovo con la Juventus, rimangono al momento lontani.