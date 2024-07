Juventus, intesa con il Nizza per Todibo: le ultime

Quando può arrivare?

La strategia della Juventus è molto chiara, fuori Soulé e Huijsen, dentro Koopmeiners e Todibo. Cristiano Giuntoli lavora per concretizzare nel più breve tempo possibile questo scenario. Ma a che punto è la trattativa con il difensore francese?I discorsi con il Nizza sono già ben avviati. In Costa Azzurra da qualche giorno si sono arresi alla volontà di Todibo, che vuole soltanto la Juventus. Alla fine, scrive la Gazzetta dello Sport, il Nizza ha fatto un passo importante verso i bianconeri aprendo alla formula del prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto.Un’intesa di massima verbale c'è.Todibo non vede l’ora di raggiungere a Torino l’ex compagno Thuram. Quando potrebbe concludersi l'operazione? Velocizzare i tempi potrebbe convenire a tutti. Seper evitare di dover versare a Todibo anche la mensilità di agosto, Motta, si legge, spera di avere l’ex Barcellona in tempi brevi, magari già la prossima settimana quando i tre brasiliani (Danilo, Bremer e Douglas Luiz) e Yildiz rientreranno dalle vacanze e si alleneranno alla Continassa.