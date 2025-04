Hojlund da incubo in Europa League: si divora un goal ed esce, al suo posto entra Zirkzee e l'ex Bologna segna

GETTY

Partita spettacolare tranella gara d'andata dei quarti di finale di. Il risultato finale di 2-2 è infatti la certifica a riguardo di un match che ha regalato davvero tante emozioni.Una sfida, quella giocata al Parc OL, che in un certo senso ha interessato anche la Juventus. Tra le fila del Manchester United, infatti, è sceso in campo con una maglia da titolare anche profilo seguito proprio dal club bianconero . L'attaccante danese è stato schierato al centro dell'attacco da parte di Ruben Amorim, ma il risultato è stato piuttosto rivedibile.

Hojlund delude e si divora un goal

Hojlund sostituito da Zirkzee: l'ex Bologna segna subito

Nel corso del match, l'ex attaccante dell'Atalanta - autore di una prestazione deludente - ha avuto una grande occasione per redimersi ma l'ha completamente cestinata. Il centravanti dei Red Devils, infatti, ha avuto una grande chance per trovare la via del goal quando ha ricevuto un cross rasoterra dalla sinistra, sul quale il classe 2003 si è prontamente avventato ciccando però completamente la conclusione col mancino: il risultato? Una conclusione debolissima, completamente fuori bersaglio.La partita di Hojlund si è chiusa dopo poco più di un'ora. Al 63', infatti, Amorim ha richiamato in panchina il danese per gettare nella mischia, ovvero un altro vecchio obiettivo della Juventus targata Cristiano Giuntoli. L'olandese, al contrario del compagno, ha impattato benissimo sul match e a due minuti dal novantesimo ha segnato la rete del 2-1 in favore dei Red Devils. Un lampo puramente illusorio perchè ad una manciata di secondi dalla fine, lo United ha incassato il definitivo 2-2 per mano di Cherki.