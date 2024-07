Juve, chi arriva dopo la cessione di Huijsen

Proseguirà alla carriera di: è fatta per il trasferimento del difensore classe 2005 al club inglese, che ha messo sul piatto un'offerta da- la più alta tra quella delle sue varie pretendenti - con una percentuale per lasulla futura rivendita. Dopo qualche ora di riflessione il giovane olandese naturalizzato spagnolo ha quindi deciso di accettare il corteggiamento e ora è pronto per vivere una nuova esperienza in Premier League: a breve svolgerà le visite mediche, dopodiché firmerà un contratto pluriennale.Stando a Fabrizio Romano, non appena sarà completato anche quest'ultimo passaggio la Juventus, che ha messo Huijsen sul mercato nelle scorse settimane non convocandolo nemmeno per il ritiro in Germania, andrà all'assalto di, reinvestendo subito su di lui l'incasso di questa cessione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui