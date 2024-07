Soulé alla Roma: le cifre dell'operazione

Quanto avrà la Juventus sulla futura rivendita?

Quello di ieri è stato uno degli ultimi allenamenti die il caso ha voluto che fosse "aperto" ai tifosi. Un modo di fatto quindi per l'argentino di salutare il popolo bianconero prima di cominciare l'avventura alla Roma. Si perché oGià nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.La Juventus inizialmente aveva fissato un prezzo di 35/40 milioni per Soulé; il classe 2003 andrà via a cifre leggermente inferiori. Il pressing continuo della Roma, che poteva contare anche sulla volontà del giocatore (che ha messo in prima fila i giallorossi davanti alle proposte della Premier League), alla fine ha portato i suoi frutti.Dovrebbero essere quindi "garantiti" almeno 28 milioni.Si, perché Cristiano Giuntoli ha voluto inserire questa clausola che potrebbe permettere ai bianconeri di incassare qualche altro milione in futuro. IAnche da questo punto di vista ormai l'accordo sembra blindato. Sulla stessa falsa riga di quanto avvenuto con Barrenechea e Iling Junior, il club bianconero si vuole "tutelare" garantendosi una fetta dei futuri ricavi provenienti dalla cessioni dei giovani di talento che ha sacrificato in quest'estate.