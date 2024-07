Un'operazione di questo tipo non può che portare con sé tanti interrogativi: sarà stata fatta la scelta giusta? O forse conveniva aspettare, soprattutto in fase di avvio di un nuovo corso? E poi, la domanda delle domande: nel caso, meglio un rimorso o un rimpianto? L'ormai imminente trasferimento di Matias Soulè dalla Juventus alla Roma sembra destinato a finire sotto l'etichetta degli affari divisivi, quelli che non riescono proprio a mettere d'accordo tutti (sia che si parli di tifosi che di addetti ai lavori).E non sono pochi, considerando anche la sola Juve, dove sta tenendo banco pure un altro caso del tutto simile come quello riguardante Dean Huijsen . Nel recente passato si sono fatte elucubrazioni di questo tipo su gente come Nicolò Rovella, Mattia Caldara e diversi altri giovani che, loro malgrado, sono quasi spariti dai radar, ma anche, seppur con una connotazione un po' diversa, su Kingsley Coman e Matthijs De Ligt, giusto per citarne alcuni.Il cuore del discorso, in realtà, è molto semplice: è impossibile, a priori, prevedere quale piega prenderà la carriera di un giocatore promettente, ma con ancora tutto da dimostrare. Di conseguenza - in mancanza di un forte e un po' irrazionale "brivido" come quello che i bianconeri hanno percepito per esempio con Kenan Yildiz -Ed è proprio qui che si spiega(al miglior offerente): al di là di ogni valutazione fisica o tecnico-tattica che dir si voglia, Cristiano Giuntoli e colleghi hanno intuito che questo poteva essere il momento giusto per sacrificare il giovane argentino, soprattutto perché un tesoretto da- aggiunto poi a quello derivante da altre operazioni simili - è letteralmente manna dal cielo, materiale indispensabile per un club che vuole a tutti i costi un. Che, a differenza di Soulè, non è un'allettante promessa ma una solida garanzia.





