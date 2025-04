CM - Stallo Juventus-Gatti: spunta il Napoli, prezzo fissato

Gatti, la Juve fissa il prezzo

Federico, difensore centrale rivelazione della Juventus , si trova al centro di una situazione contrattuale delicata. A differenza di Weston, il cui contratto scade nel 2025,è legato alla Vecchia Signora fino al 2028. Tuttavia, il giocatore si aspettava un riconoscimento economico che al momento non è arrivato. Le trattative tra il club bianconero e il suo entourage, inizialmente avviate con l’obiettivo di adeguare l’ingaggio del giocatore, hanno subito un rallentamento significativo, secondo calciomercato.com.

Dove può andare Gatti

Il clima attorno al rinnovo si è raffreddato e questo stallo potrebbe avere conseguenze inaspettate. La Juventus, davanti a un'offerta pari o superiore ai 30 milioni di euro, sarebbe pronta a dare il via libera alla cessione del difensore. Una cifra che potrebbe stuzzicare più di un club, soprattutto in Serie A, dove Gatti ha dimostrato solidità, grinta e una crescita costante.Tra le società interessate, spunta il Napoli. Il club partenopeo, guidato ora da Giovanni Manna — ex dirigente proprio della Juventus — osserva attentamente l’evolversi della situazione. Con la probabile partenza di alcuni pezzi pregiati della rosa azzurra in estate, Gatti potrebbe rappresentare un investimento importante per rinforzare la difesa.La posizione della Juventus resta ambigua: se da un lato si riconosce il valore del giocatore e l’importanza del suo percorso, dall’altro, in un’ottica di sostenibilità economica e plusvalenze, la cessione non è più un tabù. Il futuro di Gatti resta dunque in bilico, in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare già prima della fine della stagione.La prossima mossa spetterà alla Juve, ma anche al Napoli: un intreccio di mercato che potrebbe infiammare l’estate