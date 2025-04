Quello che non avete notato di Manuel Locatelli in Juventus-Lecce

AFP via Getty Images

Locatelli con Thiago Motta

Manuel Locatelli era uno dei giocatori più attesi all’inizio di questa stagione. Su di lui pesavano aspettative importanti e una domanda ricorrente: è davvero un calciatore da? Riuscirà a dare continuità al suo rendimento e alzare il livello delle sue prestazioni? Ora che ci si avvicina alla parte finale del campionato, è possibile iniziare a tracciare un primo bilancio.Nella prima fase della stagione, con Thiago Motta in panchina, Locatelli si è preso la centralità della Juventus. Non sono mancati momenti difficili, con passaggi a vuoto e qualche errore pesante, ma nel complesso il centrocampista ex Sassuolo si è sempre fatto trovare pronto. È diventato uno dei riferimenti tecnici ed emotivi della squadra, fino a guadagnarsi anche la fascia di capitano, segno di un riconoscimento profondo da parte dello spogliatoio e dello staff tecnico.

Locatelli in Juventus-Lecce

I numeri

Passaggi riusciti nell’ultimo terzo

Locatelli 39

Yildiz 28

Thuram 18

Nico Gonzalez 16

McKennie 15

Palle giocate

Locatelli 146

Thuram 87

Kelly 84

Yildiz 79

Renato Veiga 66

Passaggi riusciti

Locatelli 117

Thuram 69

Kelly 61

Yildiz 50

Kalulu 49

Distanza percorsa

Locatelli 12.043 km

Thuram 11.607 km

Yildiz 11.381 km

Kalulu 10.949 km

Kelly 10.688

Anche nella nuova gestione di Igor Tudor , Locatelli si sta confermando centrale nel progetto. Contro il Lecce ha sfoderato una prestazione di grande spessore, frutto di intelligenza tattica e applicazione costante. Il nuovo allenatore lo ha schierato qualche metro più avanti rispetto al solito, e i risultati si sono visti chiaramente.I numeri della sua partita raccontano molto più delle semplici impressioni: Locatelli è stato il primo per passaggi nell’ultimo terzo di campo (39), davanti a Yildiz (28); il primo per palloni giocati (148), davanti a Thuram (87); e ancora il primo per passaggi riusciti (117), contro i 69 sempre di Thuram. Ma non è stato solo il “cervello” della Juventus, anche dal punto di vista atletico ha dato il massimo: è stato infatti il giocatore che ha corso di più, percorrendo 12.043 km, superando ancora una volta Thuram (11.607 km).Prestazioni come questa dimostrano che Locatelli sta trovando finalmente la sua dimensione nella Juventus. Non sempre appariscente, ma fondamentale. È il tipo di giocatore che, senza fare rumore, tiene insieme il gioco e dà equilibrio alla squadra. E se continua così, quella domanda iniziale – “È davvero un calciatore da Juve?” – sembra ormai avere una risposta sempre più chiara: sì, eccome.