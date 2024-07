Soulé verso la Roma: le cifre

Stando all'esperto di mercato Fabrizio Romano, laè più vicina che mai a. Il club giallorosso, che ha sempre avuto il gradimento del giovane argentino, è a un passo dall'accordo con lasu tutte le cifre del contratto - che dovrebbe includere anche una clausola per la futura rivendita -, bonus compresi, dopodiché l'intesa potrà essere formalizzata.La Roma si era già vista respingere due offerte dai bianconeri, che avevano ritenuto entrambe troppo basse mantenendo l'asticella sui 30 milioni di euro. La distanza, ora, potrebbe essere stata colmata, per grande soddisfazione dello stesso Soulè che era ambito anche da altre squadre soprattutto in Premier League ma aveva sempre dato la precedenza alla Lupa, dove troverà anche il connazionale Paulo Dybala. Stando a Sportitalia, tra le due società "ballano" ora un paio di milioni relativi ai, facilmente raggiungibili.





