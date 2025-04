Juventus, a Roma è mancato un fondamentale: i cambi non hanno funzionato

AFP or licensors

Contro la Roma è arrivato il quattordicesimo pareggio stagionale per la Juventus. Certo, probabilmente ha avuto un sapore diverso rispetto ai tanti (troppi), ma ciò che rimane è un punto che non soddisfa del tutto i bianconeri. Tudor ha dichiarato che il percorso è giusto e c'è fiducia, ma questo non può bastare: questa squadra deve lavorare continuamente per costruire un'identità vincente.Alla Juventus, dunque, non può essere sufficiente alzare i ritmi e dare una scossa all'atteggiamento , infatti la squadra deve poter contare su tanti aspetti per centrare l'obiettivo quarto posto. Contro la Roma, nonostante la prestazione sia stata buona, sono mancate delle certezze, e tra queste ci sono senza dubbio

Juventus, i cambi non hanno inciso

Nel secondo tempo, infatti, la Juve non ha saputo incidere come avrebbe voluto e le sostituzioni non hanno dato il cambio di passo che ci si aspettava. Alla Continassa, dunque, si dovrà lavorare anche su questo: i bianconeri non possono svoltare con i soli 11 titolari.Dopo un buon primo tempo in cui la Juventus ha saputo soffrire e reagire, nel secondo è mancata la cattiveria per provare a ribaltarla. Il pareggio della Roma con Shomurodov ha spezzato il ritmo della gara, e Tudor ha provato a invertire ancora la tendenza inserendo diversi giocatori. L'esito, però, è stato diverso da quello sperato: da, fino a: il cambio di passo non c'è stato, e la Juve ha anche rischiato lo svantaggio.L'attaccante francese ha giocato i suoi primi minuti con Tudor, e dunque deve ancora integrarsi al meglio, perciò non è da escludere uno schieramento in coppia con(altro protagonista negativo della gara di Roma). Nella partita dell'Olimpico, però, è mancata la grinta dei nuovi entrati per portare a casa il match: nessuno ha davvero fatto la differenza.Tudor avrà bisogno dell'intera squadra per costruire davvero la sua nuova Juventus, ma il tempo a disposizione si riduce sempre di più. Il quarto posto è un obiettivo vitale, e questa squadra ha bisogno di tutti i suoi uomini,





