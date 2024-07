Chi è Akliouche, la nuova idea per la Juventus

Grandi nomi ma anche profili meno conosciuti al pubblico; Cristiano Giuntoli ha già insegnato che il "suo" mercato è fatto da entrambi le componenti. Lo dimostra ad esempio l'operazione Cabal o a gennaio quella che ha portato Carlos Alcaraz. Ecco, farebbe parte della lista di giocatori non conosciuti almeno al grande pubblico ancheNato a Tremblay-en-France, pochi chilometri da Bondy (dov'è nato invece Mbappé), in giovanissima età viene selezionato per Clairefontaine, il luogo dove i grandi giocatori francesi vengono formati(ha compiuto a febbraio 22 anni) e gioca nel Monaco dal 2019, dove ha svolto prima alcune stagioni nelle giovanili prima di fare il grande salto in prima squadra nel 2022.Alto 1,83 e di piede mancino, Akliouche è un giocatore in grado di giocare su quasi tutta la trequarti offensiva. In particolare, nel corso della sua giovane carrieUn giocatore quindi duttile e schierabile in più zone del campo.Nell'ultima stagione con il Monaco, il classe 2002 è esploso calcisticamente. Ha quasi triplicato le sue presenze passando da 11 dell'anno prima alle 28 dell'ultima stagione. Ovviamente anche a livello realizzativo non c'è paragone. Nella stagione 2023/2024,Numeri che hanno acceso i riflettori su di lui e spinto Henry a chiamarlo per le Olimpiadi.In Francia hanno parlato dell'interesse della Juventus per Akliouche, il cui contratto con il Monaco scade nel 2026. Come riferisce Tuttosport,dove Giuntoli in questi giorni cercherà di accelerare per Koopmeiners senza dimenticare almeno un nuovo innesto sulla fascia destra, considerando anche che la Juve perderà presto Soulé.