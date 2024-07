Juventus, presentata offerta ad Adeyemi: le ultime

Dopo una fase di stand by il mercato della Juventus potrebbe presto accendersi di nuovo e la giornata di ieri ha portato diverse novità non solo sul fronte delle cessioni. Ci sono stati infatti passi in avanti per quanto riguarda Karim Adeyemi.Secondo quanto riportato dainfatti, ​ la Juventus ha preso contatti diretti con l'entourage di Adeyemi. L'interesse del club bianconero si è quindi concretizzato in un primo approccio con il giocatore. La Juventus ha presentato una proposta contrattuale ad Adeyemi. Ancora nessun dialogo invece con il Borussia Dortmund.