Dopo Federico Chiesa, rientrato martedì alla Continassa,Il centrocampista statunitense è tornato dalle vacanze dopo gli impegni con la nazionale in Copa America. Questa mattina si è presentato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito ad inizio della stagione.Si riduce quindi il numero dei giocatori bianconeri ancora in vacanza dopo gli impegni con le nazionali. Sono rimasti in cinque a dover ancora rientrare. Mckennie infatti è tornato a Torino e in mattinata ha raggiunto il J Medical per sostenere le visite mediche prima poi di allenarsi sul campo insieme a chi non è partito per il ritiro in Germania.A differenza di Weah, anche lui impegnato con gli Stati Uniti nella Copa AmericDa questo punto di vista il segnale del club è stato chiaro: vacanze "prolungate" e di conseguenza niente ritiro con la squadra a Herzogenaurach.Come sappiamo, Mckennie avrebbe già potuto lasciare la Juventus a giugno nell'operazione che ha portato a Torino Douglas Luiz. Il giocatore però non ha accettato l'offerta dell'Aston Villa rischiando quindi di far saltare l'acquisto del brasiliano. Una situazione che non ha sicuramente fatto piacere al club. Anche per questo, oltre al fatto che Mckennie ha il contratto in scadenza tra un anno, la sua avventura in bianconero può definirsi conclusa.Adesso si tratta di capire chi è davvero interessato al giocatore e presenterà un'offerta che accontenti sia il club che Mckennie. Non sarà così facile da trovare ma la strada è solo quella.