Conceicao in panchina 90 minuti, messaggio sui social: 'Un giorno sapranno'

Il messaggio di Conceicao dopo la panchina di Roma-Juventus

Non è stata una serata da ricordare per, che contro la Roma è rimasto fuori non solo dai titolari ma non è neanche entrato a gara in corso. Una scelta forte diche ha preferito puntare su altri giocatori anche nel finale di match nonostante i bianconeri stessero cercando la vittoria. Poche ore dopo Roma-Juventus, il giocatore portoghese ha pubblicato una storia sui social mandando un messaggio. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DEL GIOCATORE. Conceicao ha pubblicato una sua foto di spalle dove indica il numero suo numero di maglia aggiungendo questa frase: "Un giorno lo sapranno". Un messaggio che non per forza è rivolto all'esclusione del tecnico nell'ultima partita ma che potrebbe anche essere solo una frase motivazionale in un momento dove sta trovando meno spazio dopo essere partito benissimo nei primi mesi.