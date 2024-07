Hujsen al Bournemouth: quando farà le visite mediche?

è pronto per diventare un nuovo giocatore del. L'ormai ex difensore die Roma ha infatti definito ogni dettaglio che completerà il suo trasferimento in, dove il classe 2005 darà il la ad una nuova ed interessante tappa della sua giovanissima carriera. Il difensore olandese - ma che di recente ha scelto di rappresentare la Spagna essendo cresciuto con la famiglia a Marbella - verrà ceduto dal club bianconero per una cifra totale di 18 milioni di euro (comprensivi di bonus) ai quali si aggiungerà anche una percentuale sulla futura rivendita, che dovrebbe ammontare - in attesa dei comunicati ufficiali - attorno al 10%. Huijsen, nel frattempo, è pronto per sbarcare in Inghilterra per espletare i prossimi passaggi formali, ovvero le visite mediche e la relativa firma sul contratto che lo legherà al Bournemouth.Il difensore classe 2005 della Juventus volerà in Inghilterra nella giornata di sabato 27 luglio per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma che lo legherà per i prossimi anni al Bournemouth.