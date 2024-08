Juventus, il mercato LIVE 10 agosto

Oggi è il; siamo entrati da qualche giorno nell'ultimo mese di mercato e laha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Torna la suggestione Hummels per la Juve? Da monitorare anche la situazione di Hermoso, LE ULTIME - Nonostante le voci sul Bournemouth, Manuel Locatelli non lascerà la Juve. L'IDEA DI THIAGO MOTTA - L'Atalanta non abbassa il muro eretto per Koopmeiners: ora è anche una questione di principio, LE ULTIME - Per la Juve è ancora viva la pista Galeno (nonostante Nico Gonzalez). COSA FILTRA - Sfumato Todibo, il primo nome per la difesa della Juve è quello di Clement Lenglet. LA SITUAZIONE - Nella sua caccia agli esterni d'attacco, la Juventus mette nel mirino anche Raheem Sterling. COSA SAPPIAMO