Juve, le sensazioni su Koopmeiners

Le mediazioni sono al lavoro per cercare una soluzione gradita a tutti, ma il muro dell'continua a essere spesso. Potrebbe servire ancora tempo, quindi, per sbloccare la situazione di, ormai un "separato in casa" dopo aver esplicitato il suo desiderio di trasferirsi allama sempre in balia, di fatto, delle decisioni del suo club, che rimane fermo sulle solite posizioni.Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, i bergamaschi si sarebbero aspettati una chiamata dei bianconeri ben prima dei contatti degli ultimi giorni, magari già a maggio-giugno, di certo non in questa fase di mercato che rende più complessa anche la ricerca di un sostituto (già ripresi, comunque, i sondaggi per Matt O'Riley). L'Atalanta, insomma, ora sembra farne più una questione di principio. Ma la Juve, forte della volontà del giocatore, non si è arresa e spera ancora di poter arrivare al traguardo entro il 30 agosto.





