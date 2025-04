Juventus, Bremer manda buone notizie ai tifosi: il VIDEO e quando può tornare

Quando torna Bremer

Buone, anzi ottime notizie dal fronte Gleison. Il difensore centrale brasiliano della Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che non lascia spazio a dubbi: il recupero dall’infortunio al ginocchio procede a gonfie vele.Nelle immagini si vede Bremer correre con decisione attorno al campo della Continassa, non una semplice corsetta di risveglio muscolare, ma una corsa vera, fluida e convinta. Un segnale chiaro che fa sorridere i tifosi bianconeri, lo staff medico, e forse anche Igor Tudor , che potrebbe tornare a contare su di lui prima del previsto.

La domanda che molti si pongono è: quando potrà rientrare in campo? La parola d’ordine, come sempre in casi di lesioni al legamento crociato, è prudenza. Né il giocatore né la Juventus intendono forzare i tempi: l’obiettivo è tornare al 100%, senza rischi.Lo stesso Bremer ha indicato come possibile rientro l’estate, in concomitanza con il Mondiale per Club. La partecipazione non sarebbe tanto finalizzata a un ruolo da titolare, quanto piuttosto per respirare nuovamente l’aria dello spogliatoio e del gruppo. Magari qualche minuto nelle fasi finali di una partita, giusto per riassaporare il campo, ma senza pressioni.Il vero obiettivo rimane quello di tornare pienamente operativo per l’inizio della stagione 2025/2026, quando la Juventus vorrà ripartire con ambizioni rinnovate e con un Bremer in condizione ideale.Per ora, la sua determinazione e il suo sorriso mentre corre intorno al campo rappresentano un’ottima notizia per tutto l’ambiente bianconero: il peggio sembra davvero alle spalle.