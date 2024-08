Juve, le ultime su Galeno

Lacontinua la sua ricerca di due esterni offensivi con cui alternare Timothy Weah e Kenan Yildiz, considerando che Federico Chiesa non rientra nei piani di Thiago Motta. Ecco perché, secondo quanto scrive Tuttosport, il possibile approdo in bianconero di Nico Gonzalez dalla Fiorentina non esclude dalla lista degli obiettivi, anche se ilcontinua a chiedere per lui 35 milioni di euro.Molto dipenderà anche dal futuro dello stesso Chiesa, ma intanto il brasiliano con passaporto portoghese continua a far presente la sua volontà di indossare i colori bianconeri, nonostante le offerte dalla Premier League, e ha già trovato un accordo di massima con la Juve per cinque anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione. Cristiano Giuntoli non getta la spugna, e nei colloqui con il club lusitano cercherà di ottenere anche il prestito del figlio d'arte Francisco Conceicao.





