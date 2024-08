Juventus, occhi su Sterling?



Juventus, le alternative a Sterling

Lavuole un esterno offensivo, dovendo sopperire alla partenza (sempre più probabile) di Federico. La volontà del direttore Cristiano Giuntoli è quella di portare all'ombra della Mole un esterno offensivo ma con la formula del prestito. In lista però spunta un nuovo nome: quello di Reheemdel Chelsea.La Juventus, stando a quanto riferisce SkySport avrebbe già chiesto informazioni per Sterling, con la volontà di capire la fattibilità dell'operazione. Su Sterling sicuramente ci sarebbe molta concorrenza da molte big.Restano vive le piste per Francisco Conceicao e Jadon Sancho con una certezza: la Juventus vuole un esterno offensivo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

