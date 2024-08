Juve, le idee per la difesa

Sfumato Jean-Clair Todibo, l'orientamento di Cristiano Giuntoli pare cambiato: per la difesa dellaserviranno più pazienza e meno soldi, perché il budget del mercato sarà destinato principalmente all'ala e a Teun Koopmeiners. Con tutta probabilità, quindi, si assisterà a un innesto low cost, un prestito che potrebbe materializzarsi negli ultimi giorni di mercato, quando le squadre si trovano costrette ad alleggerirsi aprendo magari a soluzioni temporanee non contemplate prima.Stando a La Gazzetta dello Sport, al momento il primo nome è quello di, già sondato nei mesi scorsi per poi essere messo momentaneamente in stand by. Francese di 29 anni, è stato acquistato dalnel 2018 per 35 milioni di euro (dal Siviglia) e nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima al Tottenham e poi all'Aston Villa. In attesa di scovare eventuali occasioni di fine agosto, resta invece fredda la candidatura di Jakub Kiwior dell'Arsenal, mentre rimane viva la suggestione Josip Sutalo, oggi nella rosa di quell'Ajax che ha un canale aperto con la Juve per Daniele Rugani.





