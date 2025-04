Cambiaso è pronto, sarà titolare con il Lecce. E il Manchester? Non ci pensa più

Le ultime partite di Cambiaso

Le voci sul futuro

Provaci ancora, Andrea.: l'esterno mancino è pronto a tornare in campo dal primo minuto, una roba che non accade esattamente dall'era Thiago Motta, contro l'Atalanta. E' passato un mese esatto, ma sembra una vita intera. Perché tanto è cambiato e forse pure il suo destino inizia a essere un discorso diverso rispetto a quello che abbiamo sentito nell'ultimissimo periodo.In fondo, anche Cambiaso si gioca un pezzo di futuro in queste partite.Per questo,ha tirato un sospiro di sollievo in settimana: ha ritrovato l'ex Genoa e ovviamente Douglas Luiz, sul quale altri discorsi saranno successivamente approfonditi. Il padrone dell'out mancino è però, che proverà a rendere ai livelli dello scorso autunno, quando sembrava davvero inarrestabile.Tra il problema alla caviglia e le voci sul City, è stato un inverno decisamente complicato per Cambiaso, che pure quest'anno ha giocato 36 partite, producendo però meno di quanto ci si aspettasse: solo 3 assist e 2 gol, nessuno di questi nel 2025, e l'ultimo nella sfida felice a metà contro il Lecce, quando la Juventus è poi caduta in picchiata, proseguendo una striscia di 4 pareggi, tra Milan, salentini, Bologna e Venezia.Anche a Roma è arrivato un pari e però è stato accolto diversamente. Con soddisfazione, soprattutto per l'attitudine e la reazione al momento negativo., ammesso che c'abbia poi realmente pensato. Il futuro è tutto ancora da scrivere, ma la permanenza sembra più vicina. Come sempre, deciderà il mercato.