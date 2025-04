Lecce, Parma e Monza: Juventus, la Champions va blindata ora. Senza ripetere gli errori del passato

AFP via Getty Images

. Sono le prossime tre squadre che incontrerà in campionato la Juventus , nella propria corsa al quarto posto che rappresenta il traguardo minimo da raggiungere per qualificarsi allaDopo la vittoria contro il Genoa e il pareggio sul campo della Roma che comunque ha lasciato in dote diverse buone notizie a Igor Tudor , ora la squadra bianconera è pronta ad affrontare l'ultima curva della propria tormentata stagione, con la speranza di trovarsi poi davanti un bel rettilineo per affrontare quello che in ogni caso si preannuncia come un mini percorso ad ostacoli, con gli scontri diretti controad anticipare le due sfide finali contro

Insomma, non è difficile capire dove e quando la Juve non dovrà sbagliare: tutto - o quasi - passerà dal prossimo trittico di gare, che metteranno i bianconeri di fronte a tre avversarie sì agguerrite, in quanto alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza, ma anche sicuramente alla portata, che non a caso occupano gli ultimi posti della classifica. E il tema non è da sottovalutare, perché a pensarci bene è proprio nelle partite contro le "piccole" che in questa stagione la Vecchia Signora si è preclusa la possibilità di lottare fino alla fine per qualcosa di più importante del solo quarto posto.Considerando per l'appunto le avversarie del futuro più vicino, contro il Parma il 30 ottobre scorso la Juventus non è riuscita ad andare oltre il 2-2, vedendosi costretta a rimontare due volte per non rischiare guai peggiori; non è andata meglio in casa del Lecce il 1° dicembre, quando i tre punti sono sfumati proprio allo scadere con un goal di Ante Rebic che ha annullato il vantaggio firmato al 68' - non senza fatica - da Andrea Cambiaso, poi "responsabile" anche della fatale ripartenza dell'ex Milan nel finale. Positiva per il risultato, ma tutt'altro che semplice, la serata pre natalizia contro il Monza, che per la Juve di Thiago Motta è coincisa con una vittoria di misura per 2 a 1.Guardando oltre nel calendario, come anticipato, dopo i due scontri diretti con Bologna e Lazio che proveranno fino alla fine a lottare per lo stesso obiettivo, Madama chiuderà la propria stagione all'Allianz Stadium contro l'Udinese e in trasferta sul campo del Venezia. E se a novembre con i friulani era andato tutto liscio, con i lagunari la Juventus aveva lasciato per strada due punti preziosi riuscendo a salvare pelle e faccia solo al 95' con un rigore calciato da Dusan Vlahovic, al termine di una serata di grande sofferenza in cui gli ospiti avevano decisamente legittimato il risultato a loro favore.Senza aggiungere altro, è chiaro che la squadra di Tudor dovrà invertire il trend per evitare ulteriori passi falsi che, questa volta davvero, potrebbero costarle carissimo. Un passo alla volta, dunque: Lecce, Parma e Monza, una dopo l'altra. Nove punti alla portata, per poi affrontare con più serenità, ma anche più fiducia, Bologna e Lazio, e infine dare l'assalto a quello che - si spera - per allora sarà già un obiettivo sostanzialmente consolidato.





