Certo, soprattutto. Ma non solo Federico Chiesa. La situazione degli esuberi incontinua a tenere banco, e s'ingrossa, e lo fa sempre di più. Anche solo per una questione cronologica, cioè del tempo che scorre.La squadra bianconera deve risolvere ancora nove situazioni, anzi si va pure in doppia cifra se sommiamo qualche Next Gen che deve trovare quanto prima una casa differente. E' una mission impossibile, e in questo casodeve vestire i panni di Tom Cruise quanto prima. Di solito lui la porta sempre a casa, il diretto juventino… è ancora da testare, mettiamola così.. In più ci sono Filip(reduce da un infortunio) e Hansche aspetta solo che il Venezia liberi spazio per prenderlo in squadra.Leggi le ultime sul mercato bianconero e sulla situazione degli esuberi: