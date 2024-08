Juve, la situazione di Locatelli

Ilsu? Non trovano conferma, secondo Il Corriere dello Sport, le voci in merito a un possibile interessamento del club inglese - che dai bianconeri ha ingaggiato anche Dean Huijsen - per il centrocampista azzurro, perché se da un lato è vero che laha sempre come primo obiettivo Teun Koopmeiners, dall'altro c'è anche l'idea di rilanciare il classe 1998 nel suo ruolo più congeniale, davanti alla difesa ma con la possibilità di inserirsi in zona offensiva, come si è visto nell'amichevole contro la Next Gen.Non è un caso, dunque, che Locatelli non abbia fatto la stessa fine di tanti altri compagni epurati da(posto che è impossibile privarsi di tutti indistintamente), quindi la sensazione è che possa rendersi utile nei prossimi mesi. Con la speranza, ovviamente, che sia in grado di migliorarsi rispetto agli ultimi anni, in una zona di campo più in linea con le sue caratteristiche.





