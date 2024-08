Sancho nel Community Shield



Juventus-Sancho, com'è oggi la situazione?

No, non è stata una prima da ricordare per Jadon. Nel classico kick-off del calcio europeo dato dal Community Shield, il suo Manchester United affrontava il Manchester City di Guardiola. Ebbene: tra i Red Devils dic'era pure il grande obiettivo estivo della Juventus, che l'ha visto sempre più lontano a causa proprio del riannodarsi del rapporto tra l'esterno ex Borussia e lo stesso United.Voti alla mano,è stato il peggiore nel Manchester United. In campo per 13 minuti - il tecnico olandese l'ha lanciato dopo l'1-0 di Garnacho -, non è riuscito a collezionare alcun dribbling e ha toccato la palla soltanto due volte. Due pure i passaggi riusciti, e a prescindere la sensazione che parta molto dietro il resto della squadra. Oggi lo United non schierava una punta classica, altro ruolo in cui è stato testato Jadon, e dietrohanno agito Rashford, Mount e Diallo.era out per infortunio.Come se non bastasse lo scarso minutaggio,hailche ha ridato speranza al City, subito chiamato alla rimonta dagli undici metri in seguito all'errore iniziale diSecondo quanto riportato da Sky Sport, nei giorni scorsi la Juve ha riaperto la porta a Jadon Sancho , che per ora è però confermatissimo al Manchester United. Il rapporto conè tornato positivo e non si segnala alcuna possibilità in uscita dal club inglese. Certo, finché c'è vita - e finché il campo va così -, la speranza è l'ultima a mancare. Ad ogni modo, i bianconeri lo prenderebbero solo in prestito.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui