La situazione ad oggi di Federico Chiesa



Dove può andare Chiesa?

Altro giro, altro incastro da trovare. E altra storia da scrivere. Il casosi è colorato di un altro aspetto, di una nuova sfumatura: no, non è stato convocato neanche per l'Atletico Madrid. E con questo la Juve chiude il trittico di decisioni forti, che vanno nella direzione dell'addio. Prima della sfida di Göteborg, infatti, Federico non era stato convocato neanche per la sfida al Brest e per il test in famiglia di due giorni dopo. Dunque il piano non è mai variato, la situazione non è né migliorata, né peggiorata.Qualcuno si era illuso sul caso Chiesa soprattutto dopo l'apertura social da parte del giocatore e della stessa Juve poco dopo. Sono giochi delle parti, che con la reale condizione dell'esterno hanno poco a che vedere. La posizione del club è stata esplicitata da Thiago Motta nella pancia dello stadio Adriatico . E fa così: "Chiesa è fuori per motivi di mercato, sì". Non c'è stato un reale riavvicinamento delle parti e non risulta si sia lavorato in queste direzioni. Di sicuro, l'attuale dinamica non piace a nessuno e tutti vorrebbero trovare una soluzione quanto prima. Sì, pure il calciatore.L'obiettivo di Chiesa, poi, resta sempre quello. Cioè trovare una squadra all'altezza delle sue ambizioni, che sono da Champions e non solo da scudetto. Ad oggi offerte concrete non sono arrivate, semmai gli ammiccamenti hanno smosso qualcosa, in particolare quello dell'Inter, che prenderebbe il ragazzo soltanto a parametro zero (o se dovesse arrivare un'uscita nei prossimi giorni)., ma non è una situazione facile da sbloccare. All'estero, occhio a quel che si racconta da Barcellona, sebbene non risultino contatti diretti tra le parti. Insomma: alto mare. Ma prima o poi bisognerà trovare la forza di navigare...





