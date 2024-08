Thiago, allenatore della Juve, parla così dopo Juve-Brest."Meglio. Fa parte del percorso di preparazione dei giocatori che stanno arrivando. Altri con più allenamenti, tutto sommato sono contento del miglioramento avuto".- "Sì, tema di mercato. Sia lui che gli altri che sono rimasti, tranne Miretti che è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro dei ragazzi. Abbiamo giocatori forti, bravi. Sono abituati con continuità. In questo momento altrove la società sta cercando soluzioni, anche loro devono cercare soluzioni nel più breve tempo possibile. Un bene per tutti"."Sono decisioni prese. Siamo convinti di preparare bene la stagione. Niente da aggiungere. Ribadisco quanto detto"."Solo ringraziamento. Fa solo che bene quest'entusiasmo che porta la gente a venire a vedere la squadra. Approfittare di un momento con i giocatori. Ne abbiamo bisogno. Migliorando di giorno in giorno, dando allegria a queste persone"."Importante prepararsi bene. Importante è avanzare sul gioco che vogliamo vedere. Ho visto un miglioramento dalla prima alla seconda partita, normale, abbiamo trovato una buona squadra che ha giocato bene le partite. Gara equilibrata, anche se abbiamo avuto un po' più di loro. Ora continuare"."E' entrato bene come gli altri, arrivato un po' più tardi come Danilo, Bremer, Yildiz"."Più avanti? L'ha già fatto. E' intelligente, disponibile, è quanto volevamo vedere"."4-1-4-1? Sì, di base sì. Durante il movimento in possesso va sempre cambiato. Il nostro gioco non deve essere statico, anche se più organizzazione va messa. Progressi? Sicuramente sì":