La cena di squadra della Juventus: dettagli e retroscena di una serata speciale VIDEO

La cena di squadra della Juventus

Un modo per stare insieme, per compattarsi, per vivere laanche fuori dal campo da calcio e in una dimensione più "umana", in un contesto familiare: questo lo spirito della cena organizzata questa sera al ristorante torinese di Leonardo Bonucci , dove i giocatori bianconeri e i componenti dello staff di Igor Tudor si sono presentati intorno alle 20.30 per vivere un momento conviviale un po' diverso dal solito, non pensando per qualche ora agli allenamenti e al lavoro sul campo, che oggi si è concretizzato in una doppia seduta in vista del big match di domenica contro la Roma allo stadio Olimpico.In assenza di impegni infrasettimanali, questo mercoledì è stato individuato come il giorno perfetto per organizzare un momento di questo tipo, con il tecnico croato in prima linea nel tentativo di unire il più possibile la squadra dopo il periodo di difficoltà che ha portato all'esonero di Thiago Motta. Nei prossimi giorni, poi, la squadra bianconera tornerà a pensare esclusivamente al lavoro e proseguirà nella preparazione del match di domenica sera, che si preannuncia come un autentico scontro diretto, visto che la Roma di Claudio Ranieri è ora a solo tre punti di distanza in classifica dalla Juve e sta lottando per un piazzamento decisamente migliore rispetto a quello che sembrava alla sua portata qualche mese fa.Ma chi c'era al ristorante, oltre ai giocatori e a Tudor? Di che cosa avranno parlato i convitati? Tutti i dettagli e i retroscena di questa serata speciale nel video qui sotto a cura del nostro inviato,