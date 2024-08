Juve, i convocati per l'Atletico Madrid



Chi sono i giocatori esclusi dal progetto Juventus?

Federico Chiesa

Tiago Djalò

Arkadiusz Milik

Wojciech Szczesny

Mattia De Sciglio

Weston McKennie

Daniele Rugani

Arthur Melo

Filip Kostic

Hans Nicolussi Caviglia

A una settimana di distanza dall'amichevole con il Brest, tutto fa pensare che in casa bianconera si possa ripetere lo stesso copione in vista dell'ultimo test pre campionato, quello prestigioso di domani contro l'Atletico Madrid, in Svezia. Tradotto:, che va verso l'esclusione dalla lista dei convocati die di tutti gli altri giocatori finiti sulla lista degli esuberi in quanto al centro di dinamiche di mercato. Out anche Arek Milik, comunque in fase di recupero dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'Europeo.L'elenco ufficiale deisarà reso noto a breve, ma la sensazione è che la Juve abbia deciso di rimanere ferma sulle proprie posizioni, confermando la linea adottata nei confronti dei giocatori ritenuti fuori dal progetto.





