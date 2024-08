Gli aggiornamenti su Koopmeiners alla Juventus

Potrebbe essere l'ultimo weekend nel deserto. Anzi: molto probabilmente lo sarà. E questo per un motivo molto più banale di quello che si può pensare: a due passi dal campionato, servirà quantomeno garantire una profondità di rosa, essere più competitivi di quanto lapotrà esserlo nella sfida all'Atletico Madrid.L'obiettivo è completare due colpi per l'inizio del campionato e uno di questi può essere mettere la parola 'fine' alla questioneDov'eravamo rimasti? Ah, già. Al momento clou. Che probabilmente ci accompagnerà per l'intero weekend. Laha rilanciato la prima proposta fattaper. Dai 45 milioni inizialmente previsti nelle idee bianconere, si è passati subito dopo a una cifra vicina ai 55, bonus compresi.L'Atalanta è partita da quota 60 milioni come richiesta e non intende fare altri passi in nessun'altra direzione. Ad oggiresta però un problema per la squadra nerazzurra: non si allena, non è convocabile, si è messo da solo fuori rosa e vuole lasciare quanto prima Zingonia per approdare alla Continassa. Accadrà già in questo weekend? Difficile. Ma si lavorerà per chiudere quanto prima, con quel "55" come ottima base di partenza. Partenza verso la chiusura.



